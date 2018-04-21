Британское следствие: отравители Скрипалей находятся на территории России

В британском расследовании дела Скрипалей появились главные подозреваемые, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в следствии. Издание утверждает, что возможные отравители находятся на территории России.

Имена подозреваемых, возможно, установили после анализа списка прилетевших в Великобританию россиян, которые затем покинули страну. Также были исследованы записи всех камер наблюдения в месте происшествия в Солсбери, а также данные системы распознавания автомобильных номеров.

Газета сомневается, что следствию удастся допросить подозреваемых, а затем – привлечь их к ответственности, если вина будет доказана.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне потребовало от МИДа Великобритании официальных объяснений того факта, что "создатель "Новичка" Владимир Углев комментирует дело Скрипалей так, будто имеет доступ к данным следствия (да он и не скрывает этого факта), при этом российские власти не могут получить доступ к материалам дела уже несколько недель.

4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

16 марта СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).