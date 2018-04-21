Apple бесплатно заменит батареи дефектной партии ноутбуков MacBook Pro

Компания Apple объявила о бесплатной замене батарей в некоторых MacBook после того, как были обнаружены дефекты в работе этих комплектующих.

Речь идет об ограниченной партии 13-дюймовых MacBook Pro, у которой возникли проблемы со встроенной батареей. В Apple заявили, что неисправные гаджеты не представляют опасности.

Дефектные ноутбуки были произведены в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года, сообщает Apple на своей странице поддержки, не уточняя при этом точное количество лэптопов, затронутых дефектом.

Пристальное внимание к работе устройств Apple появилось после того, как в декабре прошлого года выяснилось, что компания с помощью ПО намеренно замедляла работу старых моделей iPhone. Производитель извинился и понизил стоимость замены батарей для моделей с измененным ПО с $79 до $29.