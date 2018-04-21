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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
21.04.2018 10:09 Мск (12:09 Екб)
экономика | В России
Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
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Москва, реновация, жилой фонд, снос пятиэтажек, дома нового поколения (2017) | Фото: mos.ru

Минстрой России не исключает, что программа реновации, опробованная в Москве, может быть распространена, как минимум, на другие города-миллионники.

По мнению главы Минстроя России Михаила Меня, опыт Москвы может оказаться выгодным для субъектов, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.

Сейчас ведомство разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. Именно в нем предусмотрена реновация в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

"Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые используются в Москве для реновации", - рассказал Мень РБК на Ялтинском экономическом форума.

Напомним, программа реновации в столице предполагает расселение 350 тыс. квартир.

Другие новости по темам: реновация, москва, минстрой, расселение аварийного жилья, михаил мень
21.04.2018 10:09 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:09 Екб


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Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники
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