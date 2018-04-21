Опыт московской реновации могут распространить на другие города-миллионники

Минстрой России не исключает, что программа реновации, опробованная в Москве, может быть распространена, как минимум, на другие города-миллионники.

По мнению главы Минстроя России Михаила Меня, опыт Москвы может оказаться выгодным для субъектов, где земля под застройку привлекательна для инвесторов.

Сейчас ведомство разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. Именно в нем предусмотрена реновация в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Сочи и Ростов-на-Дону.

"Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые используются в Москве для реновации", - рассказал Мень РБК на Ялтинском экономическом форума.

Напомним, программа реновации в столице предполагает расселение 350 тыс. квартир.