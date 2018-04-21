Посольство России в Лондоне потребовало объяснить высказывания "создателя "Новичка"

Посольство России в Лондоне потребовало от британского министерства иностранных дел прокомментировать сообщения о том, что информации о расследовании дела Скрипалей попала в руки частных лиц.

Речь идет о заявлениях ученого Владимира Углева.

"Как мы вчера узнали из публикаций "Би-Би-Си", бывший советский ученый В. Углев, который провозгласил себя создателем так называемого "Новичка", заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу, "на основании направленных ему недавно спектральных данных", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

По мнению представителя посольства, заявление ученого фактически означает, что частному лицу предоставили доступ к информации, получить которую российская сторона не может уже несколько недель. "Мы потребовали от Форин Офиса нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании "дела Скрипалей", а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны", — отметили в посольстве.

Юлия Скрипаль

Напомним, 4 марта осуждённый в России за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом в британском Солсбери.

16 марта СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Юлии Скрипаль по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. "е", ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).