Аман Тулеев заявил, что уйдет из политики: "Устал от этой грязи, этой лжи"

Экс-глава Кузбасса Аман Тулеев заявил, что собирается покинуть политику. Прямо сейчас уходить с поста спикера областного совета он не будет, но и на предстоящие выборы в региональный парламент не пойдет. По его словам, он просто устал.

Тулеев ушел в отставку после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедия унесла жизни 60 человек, большая часть из них – дети. После отставку экс-губернатор занял место председателя в областном совете депутатов.

"Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи... Честно говоря, не хочу и смысла нет в политике оставаться", — сказал Тулеев, которому в мае исполнится 74 года, в интервью местному телеканалу ТВМ.

Он отметил, что не будет участвовать в выборах в областной совет, который сейчас возглавляет (новый состав регионального парламента будет избран в единый день голосования в сентябре). ​

"Я очень благодарен нашим депутатам. Низкий поклон, областной совет. Но не мое это... Я же ведь практик, хозяйственник, реалист... А депутаты — особые люди. Нужно иметь терпение: бесконечные эти законы, пункт "А", пункт "Зю"... И они доки, молодцы, потому что без законов нельзя жить. Но у тебя душа должна к этому лежать. А я промышленник, что с этим сделаешь. Я на железной дороге все время работал и губернатором", — сказал Тулеев.

На вопрос, не собирается ли он продолжить работу в Совете Федерации, политик ответил, что не хочет переезжать в столицу. "Ну, не хочу я в Москву. Не лежит душа. Жена — вообще в обморок, когда о Москве речь идет... Не по мне это", — отметил он.