Москвич продает в сети автограф Сталина, принадлежавший свердловскому фронтовику

Житель столицы продает на интернет-сервисе Юла.RU автограф Иосифа Сталина. Этот лот выставлен за 120 тыс. руб. Подпись Сталина стоит на его же краткой биографии.

"Свою подпись на книге Сталин оставил специально для известного советского фронтовика - Михаила Одинцова. Достоверно неизвестно, при каких обстоятельствах была получена подпись, но насколько можно судить по одной из фотографий, выставленных продавцом на Юле, их встреча состоялась в Кремле в 1949 году", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе Юлы.

"На долгую память Одинцову М.П. И. Сталин. Кремль 1949 год", - пишет советский лидер на странице своей биографии.

Любопытно, что в коллекции продавца немало автографов других знаменитостей. Например, сейчас мужчина продает на Юле автографы итальянского певца Робертино Лорети (15 тыс. руб.), музыканта и актера Адриано Челентано (15 тыс. руб.) и русского рок-исполнителя Игоря Талькова (12 тыс. руб.).

Михаил Петрович Одинцов (18 ноября 1921 — 12 декабря 2011) — советский военный лётчик бомбардировочной и штурмовой авиации, военачальник, Заслуженный военный лётчик СССР, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, советский писатель.

В Екатеринбурге его бюст установлен напротив Суворовского училища, его имя носит школа №36 и сквер на перекрестке улиц Мира и Ленина.