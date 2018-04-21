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экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
21.04.2018 09:12 Мск (11:12 Екб)
политика | За рубежом
Главы США и Японии приветствовали решение КНДР отказаться от ядерной программы
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коллаж, Синдзо Абэ, Дональд Трамп, ракетные испытания, КНДР, баллистическая ракета (2017) | Фото: Накануне.RU

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу, 21 апреля, что его страна приветствует приостановление северокорейской ядерной программы, о которой накануне заявили власти КНДР. Политик назвал эти действия "движением вперед", однако отметил, что денуклеризация Северной Корее должна поддаваться проверке, передает Reuters.

Ранее Япония выступала за полную остановку северокорейской ядерной программы.

Решение КНДР также приветствовал президент США Дональд Трамп, заявивший, что с нетерпением ждет переговоры с северокорейским руководством.

Как сообщало Накануне.RU, в конце марта Ким Чен Ын посетил Китай и, предположительно, обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос подготовки дорожной карты процесса денуклеризации КНДР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tokyo Shimbun и её источники, близкие к отношениям Северной Кореи и Китая, лидер КНДР назвал в качестве условия составления план процесса денуклеризации, в частности, гарантию сохранения политической системы страны со стороны США, а также компенсации американской стороны.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерное оружие не будет востребовано на корейском севере, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.

Отметим, что после окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия, подписанный в 1953 году.

Другие новости по темам: кндр, ядерная программа, дональд трамп, синдзо абэ, япония, сша, ким чен ын
21.04.2018 09:12 Мск | Япония | информационная служба Накануне.RU
11:12 Екб


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Главы США и Японии приветствовали решение КНДР отказаться от ядерной программы
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