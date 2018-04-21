Главы США и Японии приветствовали решение КНДР отказаться от ядерной программы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в субботу, 21 апреля, что его страна приветствует приостановление северокорейской ядерной программы, о которой накануне заявили власти КНДР. Политик назвал эти действия "движением вперед", однако отметил, что денуклеризация Северной Корее должна поддаваться проверке, передает Reuters.

Ранее Япония выступала за полную остановку северокорейской ядерной программы.

Решение КНДР также приветствовал президент США Дональд Трамп, заявивший, что с нетерпением ждет переговоры с северокорейским руководством.

Как сообщало Накануне.RU, в конце марта Ким Чен Ын посетил Китай и, предположительно, обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос подготовки дорожной карты процесса денуклеризации КНДР.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Tokyo Shimbun и её источники, близкие к отношениям Северной Кореи и Китая, лидер КНДР назвал в качестве условия составления план процесса денуклеризации, в частности, гарантию сохранения политической системы страны со стороны США, а также компенсации американской стороны.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ядерное оружие не будет востребовано на корейском севере, если Вашингтон прекратит свою враждебную политику по отношению к нему.

Отметим, что после окончания Корейской войны до сих пор действует только режим перемирия, подписанный в 1953 году.