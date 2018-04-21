В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны

в этот день
21.04.18
10:26
В Екб.12:26
Аман Тулеев заявил, что уйдет из политики: "Устал от этой грязи, этой лжи"
"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев"
Установлена личность школьницы, прикурившей от свечи в храме
Главное
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина

Тема дня
Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина
Российские военные заявили о сотне ракет, выпущенных США по Сирии
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 877

В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

В очередной раз проект Молодежного парламента при Государственной думе "Каждый день горжусь Россией" (КДГР) провел акцию "Всероссийский тест по истории на знание Великой Отечественной войны". 21 апреля тест прошел во многих регионах страны и других государствах. Среди стран, в которых также проходит тест, есть Германия, КНР, Иран, Великобритания, в ЛНР тест прошел сразу в пяти городах. Несколько площадок были зарегистрированы и в Ереване. Как рассказала Накануне.RU руководитель проекта КДГР, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева, волнения, которые прошли в Армении на неделе, не ослабили интереса к тесту по Великой Отечественной войне, там подтвердили готовность к участию еще накануне тестирования. Для уральцев был внесен региональный компонент вопросов, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональная составляющая вопросов для тестирования подготовлена сотрудниками сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Основная же часть теста затрагивает четыре основные темы: производство, фронт, герои войны и культура. Хорошо известны уже традиционные места проведения теста в Екатеринбурге: это Уральский федеральный университет (УрФУ), екатеринбургский кинотеатр "Салют", Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) и новая площадка - мультимедийный парк "Россия - моя история", где в проверочной работе оставили вопросы только из регионального компонента.

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

Как передает корреспондент Накануне.RU, на площадке в УрФУ регистрация участников не была организована на должном уровне: никто не встречал и не объяснял людям, где в лабиринтах университета находится аудитория. Приходилось "методами разведки" узнавать, где будет тестирование, не было ни объявлений, ни указателей. Видимо, дошли не все. Участниками теста стали в основном школьники, слушатели подготовительных курсов, которые узнали о тесте от преподавателей. Возможно, о всероссийской акции в университете узнали за 10 минут до его начала - организаторы срочно вырезали опросники при трех участниках.

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, при пяти организаторах с кафедры было двое абитуриентов, одна студентка и представители прессы. На всей площадке федерального университета было в итоге лишь четверо участников, что заставило и организаторов сесть за парту. Максим Кырчиков, региональный координатор проекта, в беседе с Накануне.RU объяснил малое количество людей тем, что тест они принципиально проводят на добровольных началах, никого "не загоняют" в аудитории и приходят только те, кому интересно.

"А студенты-историки не участвуют в таких тестах потому, что думают, что они и так все знают", - предположил Кырчиков. Все же грустно, что главный исторический факультет федерального университета как площадка всероссийской акции по истории оказался самым непопулярным.

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на то, что в аудитории университета тест сдавали всего несколько человек, организаторы акции отмечают, что интерес к мероприятию растет год от года, и средний балл по итогам теста увеличивается, что свидетельствует о реальном вкладе этой акции в уровень осведомленности россиян о Великой Отечественной войне.

"В этом году у нас прошло увеличение на полторы тысячи площадок, - делится информацией в беседе с Накануне.RU Мария Воропаева. - Если в прошлом году это было 4,5 тыс., то сейчас - более 6 тыс. По странам у нас также произошло увеличение – стало больше площадок в Китае, в Белоруссии. Сегодня прошли тест более полумиллиона человек, но точные цифры будут известны позже".

Задача теста, как объясняют организаторы, "посадить людей за книги", стимулировать интерес к Великой Отечественной войне и тем самым бороться с фальсификацией истории.

"Для нашей молодежи это особенно важно, - сказала Мария Воропаева в беседе с Накануне.RU, - потому что уходят ветераны, те, кто могли бы рассказать историю из первых уст. Поэтому наша задача - как можно больше предпринимать попыток для того, чтобы история Отечественной войны была также актуальна, как и, например, для наших родителей".

тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, первый тест был проведен 19 декабря 2015 года в 80 регионах России - тогда для тестирования было организовано около 1,5 тысячи площадок. Сегодня площадками становятся не только школы и вузы, но и музеи, библиотеки, законодательные органы власти. Те же, кто не смог прийти лично и сесть "за парту", участвовали в онлайн тестировании на сайте "кдгр.рф" и в аккаунтах Государственной думы в социальных сетях.

Другие новости по темам: тестирование, Великая Отечественная война, КДГР, история, УрФУ
21.04.2018 09:49 Мск | Елена Кирякова
11:49 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+