В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны

В очередной раз проект Молодежного парламента при Государственной думе "Каждый день горжусь Россией" (КДГР) провел акцию "Всероссийский тест по истории на знание Великой Отечественной войны". 21 апреля тест прошел во многих регионах страны и других государствах. Среди стран, в которых также проходит тест, есть Германия, КНР, Иран, Великобритания, в ЛНР тест прошел сразу в пяти городах. Несколько площадок были зарегистрированы и в Ереване. Как рассказала Накануне.RU руководитель проекта КДГР, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева, волнения, которые прошли в Армении на неделе, не ослабили интереса к тесту по Великой Отечественной войне, там подтвердили готовность к участию еще накануне тестирования. Для уральцев был внесен региональный компонент вопросов, передает корреспондент Накануне.RU.

Региональная составляющая вопросов для тестирования подготовлена сотрудниками сектора политической и социокультурной истории Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Основная же часть теста затрагивает четыре основные темы: производство, фронт, герои войны и культура. Хорошо известны уже традиционные места проведения теста в Екатеринбурге: это Уральский федеральный университет (УрФУ), екатеринбургский кинотеатр "Салют", Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) и новая площадка - мультимедийный парк "Россия - моя история", где в проверочной работе оставили вопросы только из регионального компонента.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на площадке в УрФУ регистрация участников не была организована на должном уровне: никто не встречал и не объяснял людям, где в лабиринтах университета находится аудитория. Приходилось "методами разведки" узнавать, где будет тестирование, не было ни объявлений, ни указателей. Видимо, дошли не все. Участниками теста стали в основном школьники, слушатели подготовительных курсов, которые узнали о тесте от преподавателей. Возможно, о всероссийской акции в университете узнали за 10 минут до его начала - организаторы срочно вырезали опросники при трех участниках.

Кроме того, при пяти организаторах с кафедры было двое абитуриентов, одна студентка и представители прессы. На всей площадке федерального университета было в итоге лишь четверо участников, что заставило и организаторов сесть за парту. Максим Кырчиков, региональный координатор проекта, в беседе с Накануне.RU объяснил малое количество людей тем, что тест они принципиально проводят на добровольных началах, никого "не загоняют" в аудитории и приходят только те, кому интересно.

"А студенты-историки не участвуют в таких тестах потому, что думают, что они и так все знают", - предположил Кырчиков. Все же грустно, что главный исторический факультет федерального университета как площадка всероссийской акции по истории оказался самым непопулярным.

Несмотря на то, что в аудитории университета тест сдавали всего несколько человек, организаторы акции отмечают, что интерес к мероприятию растет год от года, и средний балл по итогам теста увеличивается, что свидетельствует о реальном вкладе этой акции в уровень осведомленности россиян о Великой Отечественной войне.

"В этом году у нас прошло увеличение на полторы тысячи площадок, - делится информацией в беседе с Накануне.RU Мария Воропаева. - Если в прошлом году это было 4,5 тыс., то сейчас - более 6 тыс. По странам у нас также произошло увеличение – стало больше площадок в Китае, в Белоруссии. Сегодня прошли тест более полумиллиона человек, но точные цифры будут известны позже".

Задача теста, как объясняют организаторы, "посадить людей за книги", стимулировать интерес к Великой Отечественной войне и тем самым бороться с фальсификацией истории.

"Для нашей молодежи это особенно важно, - сказала Мария Воропаева в беседе с Накануне.RU, - потому что уходят ветераны, те, кто могли бы рассказать историю из первых уст. Поэтому наша задача - как можно больше предпринимать попыток для того, чтобы история Отечественной войны была также актуальна, как и, например, для наших родителей".

Напомним, первый тест был проведен 19 декабря 2015 года в 80 регионах России - тогда для тестирования было организовано около 1,5 тысячи площадок. Сегодня площадками становятся не только школы и вузы, но и музеи, библиотеки, законодательные органы власти. Те же, кто не смог прийти лично и сесть "за парту", участвовали в онлайн тестировании на сайте "кдгр.рф" и в аккаунтах Государственной думы в социальных сетях.