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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Новости
21.04.2018 05:31 Мск (07:31 Екб)
политика | Сибирский ФО
В администрации "красного" мэра Локтя не смогли внятно объяснить, почему левым не дают собираться у памятника Ленину
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Новосибирские сталинисты, акция на площади Ленина 21.12.17 (2017) | Фото: https://vk.com/club4241972

Активисты новосибирских непарламентских левых организаций в последнее время столкнулись с трудностями в согласовании своих акций с мэрией города. Две заявки на проведение пикетов у памятника В.И. Ленину на площади Ленина (одна – против ликвидации Дома-музея Кирова и вторая – ко дню рождения Ленина 22 апреля) были отклонены. Пикеты было предложено перенести – в первом случае в сквер на ул. Орджоникидзе, во втором – в Театральный сквер – то есть не перед, а "за спинами" монументов.
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Основаниями для отказа в обоих случаях служит часть 1 статьи 8 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". По мнению администрации города, проведение пикета перед памятником со стороны Красного проспекта может "создать помехи в функционировании транспортной и социальной инфраструктуры", "отвлечь водителей от управления транспортными средствами" и даже "нарушить права граждан, не участвующих в мероприятии".

Сами активисты недоумевают – ранее подобные пикеты перед памятником В.И. Ленину неоднократно согласовывались. Более того, предыдущая администрация "единоросса" Владимира Городецкого согласовывала даже митинги.

Члены ВКПБ и РКПРП опасаются, что в дальнейшем администрация "красного" мэра, собирающегося баллотироваться в губернаторы, может запретить традиционные пикеты к 21 декабря и 5 марта. Они подали в суд на мэрию за "необоснованный отказ" в согласовании и намерены в день рождения Ленина провести серию одиночных пикетов вдоль всей площади его имени.

Корреспондент Накануне.RU отправил запрос в мэрию Новосибирска, в котором попросил уточнить, почему пикетирование у памятника стало угрожать "нормальному функционированию инфраструктуры" и не является ли теперь пространство перед монументом "запретным" для проведения публичных мероприятий.

Первый вопрос остался без ответа. А по второму в пресс-службе мэрии уточнили, что решение о том, разрешить или нет ту или иную публичную акцию, всё же принимается в каждом конкретном случае. Таким образом, осталось непонятным, чем руководствуется градоначальник, когда принимает различные решения о согласовании сходных акций в одном и том же месте.

Другие новости по темам: Новосибирск, площадь Ленина, памятник Ленину, сталинисты, мэрия, отказ, согласование, пикет
21.04.2018 05:31 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 18.04.2018 20:58 Мск
Выдвигающийся в губернаторы "красный" мэр Новосибирска не разрешил пикет ко дню рождения Ленина








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В администрации "красного" мэра Локтя не смогли внятно объяснить, почему левым не дают собираться у памятника Ленину
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