В администрации "красного" мэра Локтя не смогли внятно объяснить, почему левым не дают собираться у памятника Ленину

Активисты новосибирских непарламентских левых организаций в последнее время столкнулись с трудностями в согласовании своих акций с мэрией города. Две заявки на проведение пикетов у памятника В.И. Ленину на площади Ленина (одна – против ликвидации Дома-музея Кирова и вторая – ко дню рождения Ленина 22 апреля) были отклонены. Пикеты было предложено перенести – в первом случае в сквер на ул. Орджоникидзе, во втором – в Театральный сквер – то есть не перед, а "за спинами" монументов.

Основаниями для отказа в обоих случаях служит часть 1 статьи 8 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". По мнению администрации города, проведение пикета перед памятником со стороны Красного проспекта может "создать помехи в функционировании транспортной и социальной инфраструктуры", "отвлечь водителей от управления транспортными средствами" и даже "нарушить права граждан, не участвующих в мероприятии".

Сами активисты недоумевают – ранее подобные пикеты перед памятником В.И. Ленину неоднократно согласовывались. Более того, предыдущая администрация "единоросса" Владимира Городецкого согласовывала даже митинги.

Члены ВКПБ и РКПРП опасаются, что в дальнейшем администрация "красного" мэра, собирающегося баллотироваться в губернаторы, может запретить традиционные пикеты к 21 декабря и 5 марта. Они подали в суд на мэрию за "необоснованный отказ" в согласовании и намерены в день рождения Ленина провести серию одиночных пикетов вдоль всей площади его имени.

Корреспондент Накануне.RU отправил запрос в мэрию Новосибирска, в котором попросил уточнить, почему пикетирование у памятника стало угрожать "нормальному функционированию инфраструктуры" и не является ли теперь пространство перед монументом "запретным" для проведения публичных мероприятий.

Первый вопрос остался без ответа. А по второму в пресс-службе мэрии уточнили, что решение о том, разрешить или нет ту или иную публичную акцию, всё же принимается в каждом конкретном случае. Таким образом, осталось непонятным, чем руководствуется градоначальник, когда принимает различные решения о согласовании сходных акций в одном и том же месте.