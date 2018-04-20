Порошенко придумал "наказание" для крымчан - лишать их украинского гражданства

Украинский президент Петр Порошенко предложил лишать гражданства Украины крымчан, участвующих в выборах в Крыму или использующих российский паспорт на Украине. Об этом говорится в законопроекте, внесенном в Верховную раду в статусе неотложного.

Согласно предлагаемым изменениям, получение российского гражданства жителями Крыма не будет считаться добровольным.

Основанием для лишения украинского гражданства станет "использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством, или выполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства". То есть речь идет о тех крымчанах, которые голосуют на выборах или участвуют в их организации, и это подтверждается публичными базами данных.

Лишать украинского гражданства будут и за использование при въезде/выезде, а также на территории Украины российского паспорта, что зафиксировано госпогранслужбой или другим госорганом.

Как сообщало Накануне.RU, Украина предлагала крымскому арбитру порвать на камеру российский паспорт для продвижения в карьере.