Работников Уралвагонзавода вознаградят за производственные успехи

Работники Уралвагонзавода (УВЗ), базирующегося в городе Нижний Тагил, получат дополнительное материальное вознаграждение по результатам 2017 года, заявил генеральный директор корпорации Александр Потапов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.

В своём выступлении на собрании по подведению итогов выполнения коллективного договора за прошлый год Потапов выразил благодарность заводчанам за проделанную работу, отметив, что они заслужили вознаграждение успешным выполнением всех производственных задач.

"Мы, как социально-ориентированное предприятие, прикладываем большие усилия, чтобы делать всё для своих работников и их семей, — подчеркнул гендиректор УВЗ. — Задач перед нами много, результаты у нас неплохие. Все социальные обещания мы постарались выполнить. Спасибо тем, кто в конце года самоотверженно работал, чтобы реализовать все производственные планы".

Выступивший с докладом исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин отметил, что за отчётный год соблюдены все условия коллективного договора и максимально сохранён социальный пакет, размер которого составил 4070 рублей. Кроме того, по данным доклада, выпущено более 15 тыс. изделий подвижного состава, работы в рамках Гособоронзаказа выполнены полностью, а по капремонту спецтехники — с опережением на месяц. Рощупкин также отметил увеличение выручки от реализации продукции в сравнении с 2016 годом до 97,5 млрд рублей.

В свою очередь, председатель профсоюзного комитета УВЗ Евгений Лутохин подчеркнул, что 2017 год был сложным, неоднозначным, требующим принятия оперативных решений возникающих проблем.

"Наступил 2018 год. Изменилось многое, но самое главное, что Уралвагонзавод обеспечен работой, сохранен трудоспособный коллектив", — сказал он.

Традиционно на встречу с делегатами был приглашён глава города Сергей Носов.

Во время выступления делегатов цехов с актуальными для заводчан вопросами была, в частности, поднята тема важности действующей на УВЗ комиссии по работе с молодёжью. Поступило предложение оказывать поддержку молодым семьям и организовывать стажировки перспективных специалистов Уралвагонзавода на других предприятиях корпорации.

Кроме того, работники предприятия обратились к Носову с просьбой о восстановлении загородного лагеря "Рябинушка". Градоначальник, в свою очередь, пообещал искать решения этого вопроса.