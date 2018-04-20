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экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Работников Уралвагонзавода вознаградят за производственные успехи
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Уралвагонзавод, УВЗ, Александр Потапов, итоги 2017 года (2018) | Фото: Пресс-служба УВЗ

Работники Уралвагонзавода (УВЗ), базирующегося в городе Нижний Тагил, получат дополнительное материальное вознаграждение по результатам 2017 года, заявил генеральный директор корпорации Александр Потапов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УВЗ.
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В своём выступлении на собрании по подведению итогов выполнения коллективного договора за прошлый год Потапов выразил благодарность заводчанам за проделанную работу, отметив, что они заслужили вознаграждение успешным выполнением всех производственных задач.

"Мы, как социально-ориентированное предприятие, прикладываем большие усилия, чтобы делать всё для своих работников и их семей, — подчеркнул гендиректор УВЗ. — Задач перед нами много, результаты у нас неплохие. Все социальные обещания мы постарались выполнить. Спасибо тем, кто в конце года самоотверженно работал, чтобы реализовать все производственные планы".

Уралвагонзавод, УВЗ, Александр Потапов, итоги 2017 года(2018)|Фото: Пресс-служба УВЗ

Выступивший с докладом исполнительный директор корпорации Владимир Рощупкин отметил, что за отчётный год соблюдены все условия коллективного договора и максимально сохранён социальный пакет, размер которого составил 4070 рублей. Кроме того, по данным доклада, выпущено более 15 тыс. изделий подвижного состава, работы в рамках Гособоронзаказа выполнены полностью, а по капремонту спецтехники — с опережением на месяц. Рощупкин также отметил увеличение выручки от реализации продукции в сравнении с 2016 годом до 97,5 млрд рублей.

Уралвагонзавод, УВЗ, итоги 2017 года(2018)|Фото: Пресс-служба УВЗ

В свою очередь, председатель профсоюзного комитета УВЗ Евгений Лутохин подчеркнул, что 2017 год был сложным, неоднозначным, требующим принятия оперативных решений возникающих проблем.

"Наступил 2018 год. Изменилось многое, но самое главное, что Уралвагонзавод обеспечен работой, сохранен трудоспособный коллектив", — сказал он.

Традиционно на встречу с делегатами был приглашён глава города Сергей Носов.

Уралвагонзавод, УВЗ, Сергей Носов, итоги 2017 года(2018)|Фото: Пресс-служба УВЗ

Во время выступления делегатов цехов с актуальными для заводчан вопросами была, в частности, поднята тема важности действующей на УВЗ комиссии по работе с молодёжью. Поступило предложение оказывать поддержку молодым семьям и организовывать стажировки перспективных специалистов Уралвагонзавода на других предприятиях корпорации.

Кроме того, работники предприятия обратились к Носову с просьбой о восстановлении загородного лагеря "Рябинушка". Градоначальник, в свою очередь, пообещал искать решения этого вопроса.

Уралвагонзавод, УВЗ, итоги 2017 года(2018)|Фото: Пресс-служба УВЗ

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20.04.2018 20:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:30 Екб


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Работников Уралвагонзавода вознаградят за производственные успехи
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