Демпартия США подала в суд на Россию

Национальный комитет американской Демократической партии подал в суд на Москву, команду избирательной кампании президента США Дональда Трампа и портал WikiLeaks за "вмешательство в президентские выборы 2016 года".

Как сообщает РБК со ссылкой на Национальное общественное радио США (NPR), ответчиками по данному иску выступают российские власти, главное управление Генштаба (в тексте иска — ГРУ), бизнесмен Араз Агаларов, WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, глава Белого дома и его приближенные — зять Джаред Кушнер, сын — Дональд Трамп-младший, глава предвыборного штаба Пол Манафорт и ряд других лиц.

С точки зрения истца, высокопоставленные представители избирательной кампании Трампа вступили в сговор с Москвой для нанесения урона кандидату в президенты от Демпартии Хиллари Клинтон и помощи кандидату от Республиканской партии. Как утверждается в иске, для этого был осуществлён взлом компьютеров демократов и распространение найденных в них документов.



"В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала тотальное наступление на нашу демократию, и она нашла добровольного и активного партнёра в этом в лице команды по организации кампании Дональда Трампа", — говорится в заявлении председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса. Он добавил, что сотрудничество команды главы Белого дома с российскими госорганами является "беспрецедентным предательством".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе сотрудниками ФБР был проведён обыск у адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы Трампа. По словам представителя юриста Стивена Райана, эти мероприятия были санкционированы прокурором Южного округа Нью-Йорка и "частично" связаны с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому делу".