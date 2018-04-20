Число задержанных демонстрантов в Ереване превысило 230 человек

Увеличилось число задержанных в Ереване демонстрантов, протестующих против избрания премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, протестные акции начались 16 апреля. Оппозиционное шествие возглавил руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, объявивший 17 апреля о "бархатной, народной и мирной революции" в Армении и о кампании гражданского неповиновения.

Ранее полиция заявляла о 217 задержанных.

Сегодня, по информации "РИА Новости", число задержанных сотрудниками правоохранительных органов увеличилось, превысив 230 человек.

"На данный момент в отделения полиции доставлены 233 человека", — сообщил агентству начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.