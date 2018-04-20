В Рязани открыли памятник Дзержинскому

В Рязани открыли памятник основателю службы государственной безопасности страны Феликсу Дзержинскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной администрации.

Церемония открытия монумента состоялась в рамках мероприятий в честь столетнего юбилея органов безопасности Рязанской области. Автором памятника выступил рязанский скульптор Олег Седов. К скульптурной композиции были возложены цветы.

В открытии принял участие и губернатор Рязанской области Николай Любимов, который поздравил собравшихся со знаковой датой. Как отметил глава региона, новое поколение работников службы безопасности продолжает лучшие традиции своих предшественников, с честью несет нелегкую и ответственную службу, направленную на защиту интересов нашей страны.

"Сотрудники УФСБ России по Рязанской области выполняют все поставленные задачи по противостоянию новым угрозам и рискам, проявляя при этом высокий профессионализм, честность и мужество", - говорится в сообщении.