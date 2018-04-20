Президент Киргизии назначил нового премьер-министра

Глава аппарата президента Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев назначен премьер-министром страны. Об этом Накануне.RU сообщили в президентской пресс-службе.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, в соответствии с частью 5 статьи 84 Конституции Кыргызской Республики, сегодня, 20 апреля, подписал Указ о назначении Абылгазиева Мухаммедкалыя Дуйшекеевича премьер-министром Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении на официальном сайте главы среднеазиатского государства.

Мухамметкалый Абулгазиев родился 20 января 1968 года в Кочкорском районе Нарынской области Киргизской ССР. В 1994 году окончил Сельскохозяйственный институт имени Скрябина, по специальности — агроном. В 1997 году окончил факультет экономики и бизнеса Международного университета Кыргызстана.

С 1994 по 1999 годы работал в финансовых компаниях, а затем — в управлении занятости города Бишкек.

С 2016 по 2017 годы занимал пост первого вице-премьера республики.

Напомним, Жээнбеков занял пост главы государства по итогам президентских выборов 15 октября 2017 года, на которых он набрал 50% голосов, выиграв в первом туре.