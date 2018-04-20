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Замначальника УЭБиПК управления МВД Архангельской области задержан за взятку в 3 млн рублей
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

Замначальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки в 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, с января 2018 года ведомство, которое возглавлял задержанный, проводило проверку деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые данными компаниями, были ограничены. "Заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области, при посредничестве бывших коллег, обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в виде денег в сумме 3 миллиона рублей предоставить информацию о ходе проверки, угрожая при этом в случае отказа продолжить ограничение сделок", - говорится в сообщении.

Руководство фирм вынуждено было согласиться на дачу взятки, после чего при посредничестве еще двух подозреваемых указанная сумма была передана.

Фигурантами дела также являются двое бывших сотрудников правоохранительных органов – представителей коммерческой организации. Подозреваемые задержаны.

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20.04.2018 17:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:45 Екб


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Замначальника УЭБиПК управления МВД Архангельской области задержан за взятку в 3 млн рублей
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