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Страсти по "Русалу". Ключевой вопрос – делаем самолёты или пивные банки? Российское руководство рассматривает варианты помощи отрасли с тем, чтобы не допустить сокращения рабочих мест. Готового сценария пока нет, но не исключается даже возможность национализации. Насколько нынешние проблемы "Русала" связаны с санкциями, поможет ли переориентация экспорта на китайский рынок и возможна ли национализация компании?
20.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
20.04.2018 17:57 Мск (19:57 Екб)
общество | Сибирский ФО
Из больницы выписан последний пострадавший в "Зимней вишне"
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Кемерово, Зимняя вишня, торговый центр, пожар (2018) | Фото:РИА &quot;Новости&quot;

Сегодня из больницы выписали последнего остававшегося в больнице пострадавшего при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в здании ТЦ произошёл 25 марта. Изначально, по официальным данным, число погибших составляло 64 человека. Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, СКР огласил окончательное число жертв трагедии60 человек.

Кемерово, Зимняя вишня, ТЦ, пожар(2018)|Фото: Телеканал 360

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, последним выписанным стал 18-летний молодой человек. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Пошёл своими ногами, пока на костылях с минимальной нагрузкой. Рекомендована реабилитация и восстановительное лечение", — сказал собеседник агентства.

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20.04.2018 17:57 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 11:35 Мск
СК: Окончательное количество погибших при пожаре в Кемерово - 60 человек

Ранее 20.04.2018 08:02 Мск
Ростехнадзор усилит контроль в сфере строительства после пожара в "Зимней вишне"

Ранее 18.04.2018 17:26 Мск
СКР выясняет причины отсутствия с 2016 года проверок противопожарной безопасности в ТЦ "Зимняя вишня"








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Из больницы выписан последний пострадавший в "Зимней вишне"
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