Из больницы выписан последний пострадавший в "Зимней вишне"

Сегодня из больницы выписали последнего остававшегося в больнице пострадавшего при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

Напомним, пожар в здании ТЦ произошёл 25 марта. Изначально, по официальным данным, число погибших составляло 64 человека. Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, СКР огласил окончательное число жертв трагедии — 60 человек.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского, последним выписанным стал 18-летний молодой человек. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

"Пошёл своими ногами, пока на костылях с минимальной нагрузкой. Рекомендована реабилитация и восстановительное лечение", — сказал собеседник агентства.