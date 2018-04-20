Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) искусственно завышает цены на нефть, заявил президент США Дональд Трамп.

"Похоже на то, что ОПЕК опять этим занялась, — написал американский лидер в Twitter. — С рекордным количеством нефти повсюду, включая забитые до отказа [нефтью] суда в море, цены на нефть являются искусственно очень завышенными!".

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 апреля 2018 г.

По его мнению, в этом нет "ничего хорошего" и такая ситуация является "неприемлемой".

Как сообщает РБК со ссылкой на CNBC, слова Трампа опроверг министр энергетики Саудовской Аравии (одной из стран-членов ОПЕК) Халид аль-Фалих, который подчеркнул, что "цена на нефть определяется рынком".

В свою очередь,как передаёт ТАСС, генсек организации Мохаммед Баркиндо, также отреагировавший на слова американского лидера, отметил, что ни ОПЕК, ни страны, входящие в её состав, не имеют "никаких целей по ценам на нефть".