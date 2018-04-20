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Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Владимир Якушев поставил перед главами муниципалитетов задачу повышения качества молока в регионе
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Владимир Якушев, совет муниципальных образований (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на X съезде Совета муниципальных образований поставил перед руководителями муниципалитетов основные задачи на ближайший период, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Одна из первых - повышение качества сдаваемого на переработку молока от личных подсобных хозяйств. Глава региона еще раз остановился на оценке ситуации в молочной отрасли и мерах, призванных помочь в решении этой проблемы.

"В молоке второго сорта переработчики не нуждаются. Они не могут сделать из него продаваемый продукт. А объемы такого сырья значительные. Нужно приложить максимум усилий всем участникам этого процесса, и органам местного самоуправления в том числе, чтобы качество молока начало расти. Не разрушить, а сохранить молочную отрасль и ту огромную работу по наращиванию поголовья молочного стада в регионе и увеличению объемов молока, которую мы проводили не один год",- подчеркнул губернатор и проинформировал о принятом Тюменской областной думой законе. Он призван поддержать отрасль в этот непростой переходный период, дать возможность селянам-сдатчикам молока, кооперативам и муниципалитетам наладить эту работу и добиться результата в повышении качества сырого молока.

В ближайшее время региону предстоит пережить и другие проблемы сезонного характера: паводки и пожароопасную ситуацию.

"Без четкой и слаженной работы на местах с этими бедами не справиться. Нужно быть предельно собранными и дисциплинированными, уделять этим вопросам самое пристальное внимание. Опыт показывает, когда эти темы находятся на постоянном контроле органов местного самоуправления, то во всем регионе ситуация складывается благоприятно. Возникающие лесные пожары удается потушить в течение суток, минимизировать риски и ущерб. Все алгоритмы взаимодействия отработаны. Нужно сосредоточиться, чтобы пройти этот период без потерь. Только единой командой мы сможем достичь необходимых результатов",- поставил задачу Владимир Якушев и поздравил собравшихся с грядущим праздником — Днем местного самоуправления.

Отметим, что в заседании совета приняли участие более 300 глав сельских поселений и муниципальных образований.

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20.04.2018 16:28 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
18:28 Екб


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Владимир Якушев поставил перед главами муниципалитетов задачу повышения качества молока в регионе
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