Какие уральские объекты стоит внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, спросили у молодежи

О том, какой уральский объект может встать в один ряд со Стоунхенджем, Тадж-Махалом и Сиднейским оперным театром обсудили сегодня в рамках всероссийской акции "Библионочь — 2018" в библиотечном центре "Екатеринбург" в рамках одного из запланированных мероприятий, где состоялся разговор с молодежью о программах сохранения культурного наследия. В частности, разговор касался памятников культуры города и региона, которые на взгляд молодых людей, можно внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент Накануне.RU.

Сама встреча прошла в формате образовательной беседы.

"Как мы знаем ни в Екатеринбурге, ни в Свердловской области нет объектов всемирного наследия, и наше огромное желание, и оно поддержано нашими и муниципальными и региональными властями, внести уникальные объекты культуры в список наследия ЮНЕСКО. И, конечно, без молодежи, общественности это сделать невозможно и нереально, и прежде чем говорить о государственном или международном высоком уровне мы решили пообщаться с нашими молодежными представителями, лидерами, людьми неравнодушными на эту тему", - пояснил Накануне.RU генеральный секретарь Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков.

"Когда мы говорим о деятельности ЮНЕСКО, мы всегда говорим об образовательном характере, прежде всего – это просвещение, работа по осведомленности населения, о принципах и идеалах ЮНЕСКО, о деятельности этой организации. Нам реально важно то, что считает молодежь. Потому что у нас, у чиновников, глаза замылены, мы по-другому видим те или иные вещи, молодые ребята видят намного шире", - пояснил он.

Что касается тенденций выбора, то предпочтения отдаются знаковым объектам, которые на слуху у жителей региона.

"Молодежь невероятно любит Екатеринбург, даже областные ребята говорят об уральской столице – это и Дом Севастьянова и Дворец пионеров, который им знаком с детства, это и Дворец Харитоновых – Расторгуевых. Если мы говорим про наш субъект, то это и Невьянская башня, и завод Демидовых в Нижнем Тагиле, это и духовный центр Урала в Верхотурье", - поясняет Васьков.

"Мы в том числе разговариваем с молодежью про памятники конструктивизма, но, к сожалению, в школе дети о них не говорят, может это и искажение нашего современного образования либо по истории они еще не проходили данный период, поэтому им очень сложно оценивать то или иное наше постиндустриальное наследие. Они еще воспринимают их, как нашу обыденность, то, что рядом с нами, но я нисколько не умоляю ценности и уникальности для Екатеринбурга Городка Чекистов, Исети либо Динамо", - пояснил он.

Несмотря на то, что разговоры по теме ведутся постоянно, по словам Васькова, в данный момент пока равно говорить о том, какие именно объекты-кандидаты от региона будут рассматриваться в итоге.

"На самом деле, сейчас сложно сказать какие памятники в итоге действительно будут рассматриваться, как потенциальные на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Потому что нами идет еще только предварительная работа. Это только первые мероприятия в огромном комплексе. Прежде всего, нужно расставить все точки над "i" c органами государственной власти, на что они будут делать ставку, на что будут делать ставку представители общественности. Но сейчас для нас главное, что заинтересованность у органов власти есть, как на федеральном, так и на местном уровне, и у жителей Екатеринбурга и области есть отклик", - добавил Васьков.

Напомним, накануне, в Международный день памятников и исторических мест в мэрии Екатеринбурга прошла выставка, посвященная деятельности городских властей по охране культурного наследия уральской столицы, где эксперты дали оценку состоянию памятников истории и архитектуры города.

Добавим, что ежегодная социально-культурная всероссийская акция "Библионочь" проходит сегодня весь день и завершится в ночь с 20 на 21 апреля.