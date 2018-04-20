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экономика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
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Какие уральские объекты стоит внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, спросили у молодежи
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гостиница Исеть, Екатеринбург (2017) | Фото: Накануне.RU

О том, какой уральский объект может встать в один ряд со Стоунхенджем, Тадж-Махалом и Сиднейским оперным театром обсудили сегодня в рамках всероссийской акции "Библионочь — 2018" в библиотечном центре "Екатеринбург" в рамках одного из запланированных мероприятий, где состоялся разговор с молодежью о программах сохранения культурного наследия. В частности, разговор касался памятников культуры города и региона, которые на взгляд молодых людей, можно внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, передает корреспондент Накануне.RU.

Сама встреча прошла в формате образовательной беседы.

"Как мы знаем ни в Екатеринбурге, ни в Свердловской области нет объектов всемирного наследия, и наше огромное желание, и оно поддержано нашими и муниципальными и региональными властями, внести уникальные объекты культуры в список наследия ЮНЕСКО. И, конечно, без молодежи, общественности это сделать невозможно и нереально, и прежде чем говорить о государственном или международном высоком уровне мы решили пообщаться с нашими молодежными представителями, лидерами, людьми неравнодушными на эту тему", - пояснил Накануне.RU генеральный секретарь Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Дмитрий Васьков.

Дмитрий Васьков(2018)|Фото: Накануне.RU

"Когда мы говорим о деятельности ЮНЕСКО, мы всегда говорим об образовательном характере, прежде всего – это просвещение, работа по осведомленности населения, о принципах и идеалах ЮНЕСКО, о деятельности этой организации. Нам реально важно то, что считает молодежь. Потому что у нас, у чиновников, глаза замылены, мы по-другому видим те или иные вещи, молодые ребята видят намного шире", - пояснил он.

Дмитрий Васьков(2018)|Фото: Накануне.RU

Что касается тенденций выбора, то предпочтения отдаются знаковым объектам, которые на слуху у жителей региона.

"Молодежь невероятно любит Екатеринбург, даже областные ребята говорят об уральской столице – это и Дом Севастьянова и Дворец пионеров, который им знаком с детства, это и Дворец Харитоновых – Расторгуевых. Если мы говорим про наш субъект, то это и Невьянская башня, и завод Демидовых в Нижнем Тагиле, это и духовный центр Урала в Верхотурье", - поясняет Васьков.

дом севастьянова(2010)|Фото: Накануне.RU

Усадьба Расторгуева-Харитонова, Дом Харитонова(2016)|Фото: its.ekburg.ru

невьянская башня музей(2013)|Фото:

верхотурье(2007)|Фото: Накануне.ru

"Мы в том числе разговариваем с молодежью про памятники конструктивизма, но, к сожалению, в школе дети о них не говорят, может это и искажение нашего современного образования либо по истории они еще не проходили данный период, поэтому им очень сложно оценивать то или иное наше постиндустриальное наследие. Они еще воспринимают их, как нашу обыденность, то, что рядом с нами, но я нисколько не умоляю ценности и уникальности для Екатеринбурга Городка Чекистов, Исети либо Динамо", - пояснил он.

Городок чекистов, Екатеринбург(2017)|Фото: Накануне.RU

гостиница Исеть, Екатеринбург(2017)|Фото: Накануне.RU

Динамо, городской пруд, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на то, что разговоры по теме ведутся постоянно, по словам Васькова, в данный момент пока равно говорить о том, какие именно объекты-кандидаты от региона будут рассматриваться в итоге.

"На самом деле, сейчас сложно сказать какие памятники в итоге действительно будут рассматриваться, как потенциальные на внесение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Потому что нами идет еще только предварительная работа. Это только первые мероприятия в огромном комплексе. Прежде всего, нужно расставить все точки над "i" c органами государственной власти, на что они будут делать ставку, на что будут делать ставку представители общественности. Но сейчас для нас главное, что заинтересованность у органов власти есть, как на федеральном, так и на местном уровне, и у жителей Екатеринбурга и области есть отклик", - добавил Васьков.

Напомним, накануне, в Международный день памятников и исторических мест в мэрии Екатеринбурга прошла выставка, посвященная деятельности городских властей по охране культурного наследия уральской столицы, где эксперты дали оценку состоянию памятников истории и архитектуры города.

Добавим, что ежегодная социально-культурная всероссийская акция "Библионочь" проходит сегодня весь день и завершится в ночь с 20 на 21 апреля.

Библионочь-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Библионочь, ЮНЕСКО, памятники культуры, Урал, Екатеринбург, Дмитрий Васьков
20.04.2018 16:20 Мск | Екатеринбург | Давыдов Денис
18:20 Екб


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Какие уральские объекты стоит внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО, спросили у молодежи
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