Жителя Березников судят за смерть в аварии двоих людей

Жителя Березников судят за нарушение правил дорожного движения, из-за чего погибли два человека,передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла на трассе Пермь – Березники 29 декабря прошлого года. Водитель "Рено дастер" выехал на "встречку", где столкнулся с ГАЗ-31. Погибли водитель и пассажир отечественной машины.

Дело рассмотрит городской суд Березников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.