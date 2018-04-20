УФАС заподозрило предпринимателей в сговоре на аукционах "Челябинскавтодора" и следственного управления СК по Курганской области

Челябинское УФАС возбудило дело о сговорах на аукционах по поставке автомобильных принадлежностей и масел, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Заказчиками аукционов выступали ОГКУ "Челябинскавтодор" и СУ СК РФ по Курганской области. Общая сумма начальных цен контрактов составила более 200 тысяч рублей.

Признаки сговора усматриваются в действиях двух предпринимателей и одного физического лица. Так, на закупках ОГКУ "Челябинскавтодор" двое участников антиконкурентного соглашения в течение всего 4 минут снизили начальную цену контракта в 125 тысяч рублей на 45%. При этом они знали, что их заявки будут отклонены и предполагали, что победителем аукциона станет индивидуальный предприниматель, который на последних минутах уже после существенного снижения цены контракта предложил более высокую цену.

Однако контракт был заключен с добросовестным участником. При этом на втором аукционе одному, заранее определенному участнику картеля удалось заключить контракт со снижением цены на 25%, обойдя добросовестных участников аукциона.