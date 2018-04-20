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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


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20.04.2018
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Новости
20.04.2018 16:01 Мск (18:01 Екб)
экономика | Пермский край
Повышение производительности труда – основа цифровой трансформации производства
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(2018) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Сегодня, 20 апреля, в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялось совместно заседание Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий Пермского края. Собравшиеся обсудили стратегические вопросы повышения производительности труда на промышленных предприятиях Пермского края и цифровизацию производства.

В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности, предпринимательства и торговли РФ Равиль Хакимов, главный финансовый директор госкорпорация "Росатом" Николай Соломон, помощник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Урожаева, врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава города Перми Дмитрий Самойлов и порядка 50 руководителей предприятий Прикамья.

Открыл совещание губернатор Пермского края Максим Решетников.  Глава Прикамья отметил, что три направления, обсуждаемые в рамках форума, тесно связаны между собой и являются основными для региональной промышленности — это кооперация, производительность труда и цифровизация производства. "Мы понимаем, что промышленная кооперация, которую активно развиваем, дает нашим предприятиям большее число заказов. Впоследствии предприятиям необходимо увеличивать производительность труда, чтобы выпускать необходимое число продукции и наращивать обороты. Повышение производительности труда, в свою очередь, является основой для последующей цифровизации производства", - пояснил Максим Решетников. Губернатор отметил, что среди участников форума есть как компании, которые настроены ввести стратегию бережливого производства, так и предприятия, которые говорят не просто о введении автоматизации, а о цифровой трансформации производственных процессов.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Представители пермских компаний, которые являются участниками пилотного проекта "Повышение производительности труда", отметили, что спустя 4 месяца участие в программе уже есть существенные изменения. В частности, в АО "Сорбент" на одном из участков производительность увеличилась более чем в два раза и на 50% сократилась задействованная при производстве площадь.

Помощник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Урожаева подчеркнула, что увеличение производительности труда на 25-50% на первом этапе – это легко достижимые показатели. "По опыту 6 пилотных регионов мы видим результаты по увеличению производительности труда на 25, 30, 40%, в 2 раза – эти показатели достигаются легко, — говорит Юлия Урожаева. – В пилотном проекте участвуют только предприятия обрабатывающей промышленности. Сейчас мы видим серьезные возможности применения принципов бережливого производства, повышения производительности в транспортной сфере, в строительстве и в социальном секторе (здравоохранение, образование, соцзащита)".

В мероприятии также принял участие первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор госкорпорация "Росатом" Николай Соломон. По его словам, за последние три года госкорпорация увеличила производительность на 50%, выручку — на 25%. "При этом мы не сокращаем персонал, мы держим то же число людей при растущей выручке. Первые шаги говорят о том, что мы делаем все правильно", - отметил Николай Соломон.

(2018)|Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа "Производительность труда", участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем "Росатом", Корпоративной академии "Росатом", Правительства Пермского края, "Регионального центра компетенций" и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — "Повышение производительности труда". Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.


20.04.2018 16:01 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:01 Екб


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Повышение производительности труда – основа цифровой трансформации производства
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