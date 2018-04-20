От 111 тысяч Чемезова, до 229 миллионов Горицкого. Депутаты Тюменской областной думы обнародовали декларации

Следом за данными о заработке губернатора Тюменской области опубликованы декларации о доходах депутатов Тюменской областной думы за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Почти на 2 млн руб. упали доходы спикера парламента региона Сергея Корепанова: с 14,6 млн руб. до 12,9 млн. Заместитель председателя Тюменской областной думы Юрий Холманский заработал 33,6 млн руб., это наибольшая сумма среди коллег по парламенту в аналогичной должности. Виктор Рейн отчитался о 10,3 млн руб., Галина Резяпова заработала 12,6 млн руб., обладатель имущества в Германии и Болгарии Владимир Пискайкин - 27,7 млн руб. Первый заместитель председателя думы Андрей Артюхов заработал 13 млн руб., что на миллион меньше, чем в 2016-м.

Лидер декларационной кампании прошлого года председатель "Запсибкомбанка" Дмитрий Горицкий стал еще богаче: он заработал 229,1 млн руб. против 214 млн руб. в 2016-м. Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам по-прежнему ездит на Porsche Cayenne Turbo S и Audi A3, в его собственности два земельных участка, жилой дом, квартира, два гаража и два машиноместа.

"Единоросс" Богдан Богославец прибавил к уровню доходов 2016 г. еще 20 млн руб., сумма в декларации - 110,8 млн руб. За нефтеюганским предпринимателем числится 17 земельных участков в собственности (еще четыре - принадлежат на правах пользования), три жилых дома, площадью 285,1, 338,7 и 240,6 кв. м., квартира в 77,4 "квадрата" и длинный перечень нежилых строений и промышленных объектов. Как и год назад у депутата три легковых авто: Тойота Land Cruiser 120, Lexus LX570 Тойота Xайлюкс.

Доход депутата от сургутского округа Игоря Иванова вырос лишь на 4 млн руб., руководитель компании "Газпром трансгаз Сургут" заработал 69,2 млн руб. В прошлом году депутата купил моторную лодку, по суше он передвигается на Мерседес Benz CL500 и Porsche. Супруга Иванова по-прежнему владеет квартирой в Беларуси. Жена депутата заработала 10,2 млн руб., в ее гараже Лексус RX300, Land Rover Range Rover Sport, Porsche Cayenne S.

Больше 20 млн руб. заработали Игорь Нак (22,1 млн руб., супруга владеет земельным участком и нежилым зданием в Австрии, в Германии у нее жилой дом), увеличивший доход сразу на 10 млн руб. Алексей Салмин (23,8 млн руб., в их совместном с супругой гараже два авто JAGUAR и два LAND ROVER), Андрей Моргун (20,4 млн руб.).

Больше 10 млн руб. в год получают обладатель Infiniti QX60 Сергей Дубровин (11,4 млн руб.), Юрий Елин (17,3 млн руб.), Владимир Столяров (11,1 млн руб., хотя еще в 2016-м парламентарий зарабатывал на 10 млн руб. больше), глава комитета по госстроительству Фуат Сайфитдинов (11,7 млн руб.)

До двузначной цифры совсем немного не хватило Николаю Яшкину, он заработал 9,6 млн руб., и Николаю Токарчуку с доходом в 9,9 млн руб. Владелица УАЗ 31519 Инна Лосева тоже остановилась в шаге от 10 млн руб., депутат заработала 9,8 млн.

Планку в 5 млн руб. смог перешагнуть член фракции ЛДПР Артем Зайцев, его однопартиец Денис Садовников в полтора раза улучшил финансовый результат 2016-го. Получив доход в 2,3 млн руб. он смог обогнать супругу с 2,2 млн руб. Более опытный либерал-демократ Михаил Селюков, наоборот, потерял в доходах и заработал 6,4 млн руб. против 7,2 млн руб. в 2016 г. Незначительно, но все же снизились и доходы Глеба Трубина, депутат получил 5,2 млн руб., за прошедший год он так и не приобрел недвижимости, в собственности у него лишь LEXUS RX450H.

Самым обеспеченный депутатом-коммунистом стала Тамара Казанцева, лидер фракции получила 5,9 млн руб. в 2017 г. В собственности у депутата два земельных участка (608,3 и 660 кв. м), три квартиры (45,6, 53 и 34,9 кв. м), гараж и доли в двух жилых домах. Не имеющий имущества Иван Левченко заработал 5,8 млн руб, третий член фракции Юрий Юхневич - 1,2 млн руб.

27,9 млн руб. получил депутат от "СР" Сергей Морев, его доходы выросли в 27 раз. В 2017-м в его декларации было чуть больше миллиона рублей.

Стабильные 1,8 млн руб. второй год подряд имеет депутат Владимир Ермолаев. 2,2 млн руб заработал Вячеслав Танкеев, что тоже довольно скромно по меркам облдумы. Но до настоящих аутсайдеров политикам далеко.

Если верить декларации, все хуже дела идут у депутата Олега Чемезова. Годом ранее показал доход в 972,1 тыс. руб. против 87,8 млн руб. в 2015 г. Нынче в декларации сумма уменьшилась до 111,9 тыс. руб. Судя по декларации у депутата нет недвижимости. Дом, площадью 495,6 кв. м и земельный участок размером 5034 "квадрата" находятся у него на праве пользования. Посоревноваться с Чемезовым за звание самого необеспеченного депутата может "единоросс" Алексей Аносов, заработавший 114,7 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, именно он потребовал увеличить число депутатов облдумы, работающих за зарплату. Супруга Аносова заработала 4,1 млн руб.