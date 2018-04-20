Глава Серпуховского района пожаловался Путину на давление подмосковных чиновников. В Кремле обещали изучить

Глава Серпуховского района Александр Шестун записал видеообращение президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказал о давлении на него и его семью и принуждении покинуть занимаемый им пост. В Кремле, по данным ряда СМИ, еще не успели ознакомиться с обращением, но пообещали это сделать.

"Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем", - заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

В своем обращении Шестун сообщает, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пытается "устранить его" за то, что он выступает против ликвидации Серпуховского района. "За то, что я против размещения гигантского потока московского мусора на полигоне "Лесная". На протяжении последних лет власти Подмосковья устроили финансовую блокаду нашему муниципалитету, демонстрируя отношение к жителям района, как к людям второго сорта", - сказал он в ролике, опубликованном накануне в YouTube.

По его словам, подмосковные власти оказывают на него давление в связи с его позицией по муниципальной реформе. В частности Шестун сообщил, что ранее Комитет лесного хозяйства вышел в суд с иском по изъятию земли под домом главы Серпуховского района, аргументируя это тем, что она якобы принадлежит Гослесфонду.

Чиновники из областной администрации, по утверждению Шестуна, намекнули ему, что проблемы могут быть решены, если он напишет заявление об отставке. Отмечается, что такая позиция согласована с начальником главного управления внутренней политики АП Андреем Яриным.

Далее в ролике Шестун приводит фрагменты аудиозаписи разговоров с несколькими собеседниками. В частности человек, представленный в разговоре как начальник управления "К" ФСБ генерал Иван Ткачев пытается убедить главу муниципалитета в том, что в случае отказа от отставки он столкнется с той же ситуацией, в которой сейчас оказались бывшие губернаторы республик Марий-Эл и Удмуртия.

При этом в беседе мужчина отмечает, что и Воробьеву "тоже недолго осталось".

Шестун напомнил, что 5 апреля Мособлдума приняла решение о введении прямых выборов главы района, утром того же дня, по его словам, сотрудники ФСБ ворвались в администрацию муниципалитета.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в марте выбросы газа на полигоне в Волоколамске привели к тому, что были госпитализированы несколько десятков детей. После этого прошел ряд митингов с требованиями о закрытии полигона "Ядрово" и об отставке губернатора Подмосковья.