"Борьба с санкционкой": в Адыгее изъяли и уничтожили 1,6 кг сыра из Германии

В Адыгее нашли и уничтожили санкционный сыр. Масса изъятой продукции составила менее 2 кг.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Россельхознадзора по Краснодарскому краю и республике Адыгея, на центральном рынке Майкопа у индивидуального предпринимателя был найден сыр DORBLU из Германии общим весом 1 кг 630 г. Как отметили в ведомстве, данная страна включена в перечень государств, на ввоз в Россию из которых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия введен запрет.

В связи с этим сыр был немедленно изъят из оборота. После этого его уничтожили путем измельчения и пересыпания хлорной известью.