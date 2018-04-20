Французский паспорт опередил немецкий в рейтинге самых ценных

Германский паспорт потерял лидерство Индекса гражданств мира Henley & Partners - Kochenov (QNI).

Согласно обновленному рейтингу, самым ценным гражданством мира теперь является французское, опередившее бессменного лидера индекса по итогам 2017 года на 0,1%.

Паспорт Германии продолжает занимать первую строчку по количеству стран, доступных его обладателям для безвизового посещения - 176. Однако, это единственный показатель, по которому германское гражданство опережает всех остальных, отмечает "Коммерсант".

Французский паспорт занял первое место за счет изменения методики подсчета индекса. В качестве самостоятельных направлений впервые были выделены французские заморские территории. Граждане Франции могут не только свободно посещать их, но и оставаться там жить и работать, не оформляя виз. Остальные граждане ЕС такой возможности не имеют.

На третьей строчке рейтинга расположилась Исландия, уступающая в свою очередь 0,1% германскому паспорту.

Следом в рейтинге идут Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Италия. Все страны в группу с паспортами наивысшей категории - члены Европейского союза, кроме Великобритании. Помимо стран ЕС гражданство, согласно рейтингу, предпочтительнее получать в США, это государство заняло 27-е место, оно идет в рейтинге сразу после европейских государств.

Россия заняла 63-е место в рейтинге, сообщает РБК. Ее обогнали большинство южноамериканских стран, а также Израиль (48-е место) и Китай (59-е место). Всего в рейтинге гражданств 209 стран.