В Челябинске по факту смерти девушки во время операции возбуждено уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки во время операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

"Следователем СК в рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс необходимых следственных действий и дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", - сообщили в пресс-службе.