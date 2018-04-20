Начальник Управления собственной безопасности СКР получил 13 лет колонии за взятки

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима главу УСБ СК России Михаила Максименко за взятки.

Кроме того, Максименко оштрафован на 165 млн рублей. Он будет лишен специального звания полковник юстиции, передает РИА Новости.

Также суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы столичного управления Денис Никандров были задержаны в середине июля 2016 года. Изначально им вменялось получение от "вора в законе" Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого "авторитета" - Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Спустя год расследования следователи ФСБ возбудили второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова. После этого следствие выделило в отдельное производство дело в отношении Максименко и направило его в суд.

Кроме того, Максименко обвиняется в получении 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за "лоббирование" возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также выделены в отдельные производства.