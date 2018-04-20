На Украине в 2020 году запланировали пробную перепись населения

Кабинет министров Украины создал межведомственную комиссию по вопросам содействия проведению всеукраинской переписи населения в 2020 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, перепись будет пробной.

Единственная перепись населения на Украине была в 2001 году. Тогда население составило 48,5 млн. Следующая перепись была запланирована на 2012 год, однако из-за нехватки денег в бюджете ее перенесли.

Отметим, что, по данным Укрстата, в настоящее время на Украине проживает 42,3 млн, однако в это число включается все население ДНР и ЛНР по состоянию на 1 июля 2014 года, когда республики прекратили передавать данные в Киев. Без них население Украины составляет менее 39 млн, из которых несколько миллионов фактически не проживают в стране, а находятся на заработках за границей. В Верховной раде заявляли, что в стране не более 35 млн.

Накануне.RU писало о том, что вымирание Украины приняло необратимый характер. В 2017 году был поставлен антирекорд по рождаемости за всю историю.