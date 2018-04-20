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Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
20.04.2018
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Новости
20.04.2018 14:55 Мск (16:55 Екб)
экономика | Центральный ФО
Центробанк не исключил более быстрого приближения годовой инфляции к 4%
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центральный банк цб (2016) | Фото: forum.bits.media

Банк России не исключает более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Об этом ЦБ заявляет в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".

"Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий. При этом риски превышения цели в 2018 году оцениваются как невысокие", - говорится в сообщении.

При этом в Банке России отмечают, что во II и III кварталах динамика инфляции будет в том числе зависеть от внешних факторов. "Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля, когда отмечалось повышение курсовой волатильности, оставался сдержанным. В отсутствие неблагоприятного изменения внешних условий влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим… В последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась… В целом под влиянием произошедших событий возвращение инфляции к цели 4% может быть несколько более быстрым, чем ожидалось ранее", - заявили в ЦБ.

Как сообщало Накануне.RUранее Центробанк России пересмотрел свои планы по ключевой ставке из-за американских санкций, отметив, что теперь она будет снижаться медленнее.

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20.04.2018 14:55 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:55 Екб


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Центробанк не исключил более быстрого приближения годовой инфляции к 4%
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