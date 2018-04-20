Центробанк не исключил более быстрого приближения годовой инфляции к 4%

Банк России не исключает более быстрого приближения инфляции к 4% в 2018 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регулятора.

Об этом ЦБ заявляет в информационно-аналитическом комментарии "Динамика потребительских цен".

"Это в том числе будет зависеть от внешних факторов и их влияния на курс рубля, а также адаптации компаний к изменению внешних условий. При этом риски превышения цели в 2018 году оцениваются как невысокие", - говорится в сообщении.

При этом в Банке России отмечают, что во II и III кварталах динамика инфляции будет в том числе зависеть от внешних факторов. "Согласно оперативным оценкам, рост потребительских цен за неделю апреля, когда отмечалось повышение курсовой волатильности, оставался сдержанным. В отсутствие неблагоприятного изменения внешних условий влияние произошедшего ослабления рубля на цены будет небольшим… В последнее время чувствительность цен к курсовой волатильности снижалась… В целом под влиянием произошедших событий возвращение инфляции к цели 4% может быть несколько более быстрым, чем ожидалось ранее", - заявили в ЦБ.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Центробанк России пересмотрел свои планы по ключевой ставке из-за американских санкций, отметив, что теперь она будет снижаться медленнее.