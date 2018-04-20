На Южном Урале инвалиды пожаловались на качество предоставляемых технических средств реабилитации

В Челябинской области маломобильные граждане недовольны качеством предоставляемых технических средств реабилитации. Эксперты ОНФ выступили за изменения в схеме выдачи техсредств инвалидам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

На заседании инвалиды продемонстрировали какие расходные материалы им выдают. Так, мочеприемники не соответствуют техзаданию госконтракта, неудобны в использовании, имеют короткую жесткую трубку, протекают, изготовлены из тонкого материала, без тканевой основы, вследствие чего нога преет и подвергается появлению различных повреждений кожного покрова.

По данным представителей челябинского отделения Фонда социального страхования, согласно госконтрактам по федеральному закону №44 ими принимается качественный товар, который в процессе доставки подрядчик меняет на некий другой.

Сопредседатель челябинского штаба ОНФ Олег Лукин считает, что необходимо продумать, как выстроить работу ФСС и исполнителей контрактов, чтобы до конечного потребителя доходило именно то, что прописано в техническом задании. "Приемку должна проходить не одна контрольная коробка, а вся партия", - подчеркнул он.

Инвалиды рассказали, что, отказываясь принимать некачественный товар, они не получают ничего взамен.

Пожаловались маломобильные граждане и на обувь сомнительного качества. Получатель средств реабилитации продемонстрировал туфли без ортопедической подошвы и стельки, стоимостью 10 тыс. руб.

Теперь общественники планируют проверить ряд госконтрактов на поставку технических средств реабилитации.