Актеры "Уральских пельменей" не смогли через суд взыскать 28 млн рублей с бывшего директора

Суд отказал актерам "Уральских пельменей", которые пытались взыскать со своего бывшего директора Сергея Нетиевского (на фото) более 28 млн руб. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, истцами выступали Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин, а в качестве ответчиков, помимо Сергея Нетиевского, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени". Иск был подан 26 декабря прошлого года.

Судебное заседание состоялось сегодня, 20 апреля.

"В иске отказать полностью", - сообщается в картотеке арбитража по данному делу.

Напомним, ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще раньше суд признал незаконным увольнение Сергея Нетиевского. А недавно против него было возбуждено уголовное дело.