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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Актеры "Уральских пельменей" не смогли через суд взыскать 28 млн рублей с бывшего директора
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Сергей Нетиевский, экс-директор &quot;Уральских пельменей&quot; (2016) | Фото:http://fanpelmeni.ru/

Суд отказал актерам "Уральских пельменей", которые пытались взыскать со своего бывшего директора Сергея Нетиевского (на фото) более 28 млн руб. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, истцами выступали Вячеслав Мясников, Александр Попов, Максим Ярица, Дмитрий Соколов и Сергей Калугин, а в качестве ответчиков, помимо Сергея Нетиевского, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени". Иск был подан 26 декабря прошлого года.

Судебное заседание состоялось сегодня, 20 апреля.

"В иске отказать полностью", - сообщается в картотеке арбитража по данному делу.

Напомним, ранее "Уральские пельмени" проиграли бывшему директору суд за свой бренд. Еще раньше суд признал незаконным увольнение Сергея Нетиевского. А недавно против него было возбуждено уголовное дело.

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20.04.2018 14:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:52 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.01.2018 14:20 Мск
Актеры "Уральских пельменей" пытаются через суд взыскать с бывшего директора Нетиевского 28 млн

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Актеры "Уральских пельменей" не смогли через суд взыскать 28 млн рублей с бывшего директора
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