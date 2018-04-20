Югра и Москва заключили соглашение по госзакупкам

На заседании правительства Югры принято решение о заключении соглашения с правительством Москвы. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа, речь идет об осуществлении государственных и корпоративных закупок товаров, работ, услуг в электронной форме.



"Целями соглашения являются установление стратегического партнерства, развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг в электронной форме, с использованием подсистемы Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы "Портал поставщиков", - отметил исполняющий обязанности директора департамента государственного заказа Югры Александр Остапенко.

Губернатор Югры Наталья Комарова отметила, что "Портал поставщиков" включает информацию более чем о 70 тыс. поставщиках и была одобрена на заседании госсовета РФ.



"Соглашение призвано расширить возможности югорских поставщиков для «выхода на рынок», плотно занятый крупными компаниями, позволит получить государственный или муниципальный заказ в открытой, конкурентной борьбе. Для органов власти такая работа позволит добиться качества закупок и бюджетной эффективности", - резюмировала Наталья Комарова.