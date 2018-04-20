НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г

НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в конце 2019-начале 2020 г., сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"Мы собираемся ее запустить в конце следующего-начале 2020 г., отработаем на "Ямале" эту установку, и она сможет в будущем производить до 4,5-5 млн т", - приводит "Прайм" слова Михельсона.

Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк", Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная линия на 1 млн т СПГ. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре. Как сообщало Накануне.RU "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 г.