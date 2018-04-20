НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г

в этот день
20.04.18
15:51
В Екб.17:51
"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев"
Установлена личность школьницы, прикурившей от свечи в храме
Был ДК - станет ЖК? Учреждение культуры закрывают в День защиты детей
Главное
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
20.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 809



Новости
20.04.2018 14:38 Мск (16:38 Екб)
политика | Ямало-Ненецкий АО
НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ямал СПГ, Сабетта (2017) | Фото: правительство.янао.рф

НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь завода по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в конце 2019-начале 2020 г., сообщил глава компании Леонид Михельсон.

"Мы собираемся ее запустить в конце следующего-начале 2020 г., отработаем на "Ямале" эту установку, и она сможет в будущем производить до 4,5-5 млн т", - приводит "Прайм" слова Михельсона.

Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк", Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная линия на 1 млн т СПГ. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре. Как сообщало Накануне.RU "Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 г.

Другие новости по темам: Новатэк, Ямал СПГ, Леонид Михельсон
20.04.2018 14:38 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
16:38 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 30.03.2018 14:36 Мск
Газовоз "Владимир Русанов" принял первую партию газа "Ямала СПГ"

Ранее 17.03.2018 14:29 Мск
"Ямал СПГ" начал вводить в эксплуатацию вторую очередь завода

Ранее 01.02.2018 08:25 Мск
Вторая очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена в сентябре

Ранее 29.01.2018 07:48 Мск
Министр энергетики США может приехать на Ямал








Добавить комментарий:

НОВАТЭК планирует запустить четвертую очередь "Ямала СПГ" в конце 2019-начале 2020 г
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+