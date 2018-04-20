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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
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от издателя  |  комментариев: 7


Задача мимикрии эрзац-либерала в "истинного патриота" проста: объявить, что благом России является отсутствие конфликтов В современной России те, кто назвал себя либералами – либералами никогда не были. Их никогда не интересовали ценности либерализма как такового: Свобода - которой они лишили народ в 90-е годы, Разум - от которого они отреклись в манипуляциях общественным сознанием, Собственность – которую они отобрали и поделили тогда же. Они всегда были коллаборационистами: то есть главной их идеей была одна – как признать и обеспечить над страной власть центров силы, находящихся вне страны.
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Задержан подозреваемый в краже барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве
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барокамера для космонавтов (2018) | Фото: kosmonavtika.com

В Москве задержали подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин и другие советские космонавты.
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Как сообщили ТАСС в столичной полиции, подозреваемым оказался 29-летний житель Мурманской области. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск его сообщников.

О похищении барокамеры стало известно 16 апреля. Сообщалось, что хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.

Заявление о краже поступило в полицию 10 апреля от сотрудника одного из московских музеев, который утверждал, что барокамеру похитили с автостоянки в Строгино.

Музейный экспонат находился в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.

Как пояснили агентству "Москва" в музее, эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. "Шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", - уточнили представители музея. После завершения атрибуции устройство должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики.

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20.04.2018 14:28 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:28 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.04.2018 12:07 Мск
"Сказали: "Поехали!" и скрылись": барокамеру, в которой тренировался Гагарин, украли в Москве








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Задержан подозреваемый в краже барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве
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