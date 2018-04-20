Задержан подозреваемый в краже барокамеры для тренировок космонавтов со стоянки в Москве

В Москве задержали подозреваемого в краже сурдобарокамеры, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин и другие советские космонавты.

Как сообщили ТАСС в столичной полиции, подозреваемым оказался 29-летний житель Мурманской области. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на розыск его сообщников.

О похищении барокамеры стало известно 16 апреля. Сообщалось, что хватились ценного экспоната практически через полгода: судя по показаниям заявителя, он мог быть украден в период с 19 октября 2017 года по 8 апреля нынешнего года.

Заявление о краже поступило в полицию 10 апреля от сотрудника одного из московских музеев, который утверждал, что барокамеру похитили с автостоянки в Строгино.

Музейный экспонат находился в реставрационном цехе на предприятии, где должны были узнать, на этом ли аппарате тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие советские космонавты.

Как пояснили агентству "Москва" в музее, эксперты не успели выяснить характеристики украденного тренажера. "Шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете", - уточнили представители музея. После завершения атрибуции устройство должны были отреставрировать и отправить в Музей космонавтики.