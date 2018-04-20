Жители Артемовского выйдут на митинг против высоких тарифов на отопление

21 апреля в Артемовском состоится митинг – жители недовольны высокими "платежками" за отопление. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат заксобрания Свердловской области Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, жители города вынуждены переплачивать за отопление, чтобы не замерзнуть.

"Так, к примеру, отопление квартиры площадью 55 кв.м обходится её собственнику в круглую сумму - около 6 тыс. руб.! А ведь ещё нужно оплатить прочие коммунальные услуги и капитальный ремонт", - сообщает Александр Ивачев.

Высокие нормативы по отоплению были установлены главой Артёмовского городского округа еще в 2006 году. Затем, по словам депутата, полномочия по установлению нормативов перешли к Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которая посчитала, что оснований для пересмотра нынешних нормативов нет. Горожан попросили подождать до 2020 года, когда на территории всей области будут установлены единые нормативы по отоплению. Однако люди не хотят переплачивать за тепло в своих домах и выйдут на улицу с протестом.