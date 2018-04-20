Жители Артемовского выйдут на митинг против высоких тарифов на отопление

в этот день
20.04.18
15:49
В Екб.17:49
"Реформу СКР подготовят в течение двух-трех месяцев"
Установлена личность школьницы, прикурившей от свечи в храме
Был ДК - станет ЖК? Учреждение культуры закрывают в День защиты детей
Главное
"Естественное расслабление" или следствие трагедий? Почему упал рейтинг Путина

Тема дня
Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
20.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
"Его же выпустили!" Грудинин рассказал, как побеседовал с Путиным о Квачкове
Данила Козловский рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации
Штайнмайер призвал не объявлять врагами Россию и её народ
На крупном тюменском предприятии забастовка: "Довели народ до отчаянья"
США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по Сирии
Госдума про ракетный удар США по Сирии: "Это второй Белград"
В 2018 году ожидаются протесты россиян - доклад
Дорогие депутаты: народные избранники в ГД оказались миллиардерами и крупными землевладельцами
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 809

Жители Артемовского выйдут на митинг против высоких тарифов на отопление
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

село измаденово белоярского района, холод, отопление, вода, лед (2012) | Фото:http://alex-kommunist.livejournal.com

21 апреля в Артемовском состоится митинг – жители недовольны высокими "платежками" за отопление. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат заксобрания Свердловской области Александр Ивачев, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам депутата, жители города вынуждены переплачивать за отопление, чтобы не замерзнуть.

"Так, к примеру, отопление квартиры площадью 55 кв.м обходится её собственнику в круглую сумму - около 6 тыс. руб.! А ведь ещё нужно оплатить прочие коммунальные услуги и капитальный ремонт", - сообщает Александр Ивачев.

Высокие нормативы по отоплению были установлены главой Артёмовского городского округа еще в 2006 году. Затем, по словам депутата, полномочия по установлению нормативов перешли к Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которая посчитала, что оснований для пересмотра нынешних нормативов нет. Горожан попросили подождать до 2020 года, когда на территории всей области будут установлены единые нормативы по отоплению. Однако люди не хотят переплачивать за тепло в своих домах и выйдут на улицу с протестом.

Другие новости по темам: митинг, Артемовский, протест, Александр Ивачев, отопление
20.04.2018 15:04 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:04 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Жители Артемовского выйдут на митинг против высоких тарифов на отопление
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+