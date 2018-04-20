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Присяжные суда в Петербурге признали виновными членов ОПГ в контрабанде наркотиков из Уругвая
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: faxnews.ru

Присяжные суда в Санкт-Петербурге признали виновными членов ОПГ в контрабанде наркотиков из Уругвая и незаконном обороте оружия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что бывший сотрудник ФСКН, двукратный чемпион по кикбоксингу Александр Большаков создал организованную преступную группу, в которую привлек Алексея Ануфриева, Евгения Гилани и Станислава Брехова.  

В мае-июне  2014 года последний приобрел в Республике Уругвай более 11 кг кокаина. 8 июня 2014 года указанные наркотики были обнаружены сотрудниками Пулковской таможни, а перевозивший их Брехов задержан.

Остальные были задержаны 30 июля 2014 года. Во время обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты 60 кг гашиша, около 200 литров психотропного вещества гаммабутиролактона, более 4 кг вещества, содержащего амфетамин, смесь массой 365,3 гр, кокаин массой 248,1 гр и ряд других психотропных веществ.

Кроме того, по месту жительства бывшего сотрудника ФСКН было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. 

В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор.

Другие новости по темам: суд, Санкт-Петербург, Уругвай, наркотики, контрабанда
20.04.2018 14:21 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
16:21 Екб


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Присяжные суда в Петербурге признали виновными членов ОПГ в контрабанде наркотиков из Уругвая
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