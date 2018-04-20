Присяжные суда в Петербурге признали виновными членов ОПГ в контрабанде наркотиков из Уругвая

Присяжные суда в Санкт-Петербурге признали виновными членов ОПГ в контрабанде наркотиков из Уругвая и незаконном обороте оружия, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что бывший сотрудник ФСКН, двукратный чемпион по кикбоксингу Александр Большаков создал организованную преступную группу, в которую привлек Алексея Ануфриева, Евгения Гилани и Станислава Брехова.

В мае-июне 2014 года последний приобрел в Республике Уругвай более 11 кг кокаина. 8 июня 2014 года указанные наркотики были обнаружены сотрудниками Пулковской таможни, а перевозивший их Брехов задержан.

Остальные были задержаны 30 июля 2014 года. Во время обысков у злоумышленников были обнаружены и изъяты 60 кг гашиша, около 200 литров психотропного вещества гаммабутиролактона, более 4 кг вещества, содержащего амфетамин, смесь массой 365,3 гр, кокаин массой 248,1 гр и ряд других психотропных веществ.

Кроме того, по месту жительства бывшего сотрудника ФСКН было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.

В ближайшее время в отношении подсудимых будет вынесен приговор.