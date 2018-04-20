Вход на матч "Урала" и "Анжи" будет бесплатным для болельщиков

Вход на матч 27-го тура чемпионата России по футболу "Анжи" - "Урал" будет бесплатным для всех болельщиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба
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Уточняется, что данная акция распространяется на все сектора стадиона "Анжи Арена" кроме секторов DIAMOND-1, DIAMOND-2 и GOLD. Билеты на данные сектора можно приобрести в кассах стадиона и на сайте в разделе "Билеты".
Матч "Анжи" - "Урал" состоится в субботу, 21 апреля. Начало игры в 19.00 по местному времени.
Отметим, что сейчас "Анжи" тренирует бывший наставник "Урала" Вадим Скрипченко, который со скандалом покинул екатеринбургский клуб в конце 2016 года.