Вход на матч "Урала" и "Анжи" будет бесплатным для болельщиков

Вход на матч 27-го тура чемпионата России по футболу "Анжи" - "Урал" будет бесплатным для всех болельщиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба

Уточняется, что данная акция распространяется на все сектора стадиона "Анжи Арена" кроме секторов DIAMOND-1, DIAMOND-2 и GOLD. Билеты на данные сектора можно приобрести в кассах стадиона и на сайте в разделе "Билеты".

Матч "Анжи" - "Урал" состоится в субботу, 21 апреля. Начало игры в 19.00 по местному времени.

Отметим, что сейчас "Анжи" тренирует бывший наставник "Урала" Вадим Скрипченко, который со скандалом покинул екатеринбургский клуб в конце 2016 года.