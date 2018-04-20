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Свердловские законодатели изучат федеральный закон о контрсанкциях, но "титановые" поправки не внесут
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корпорация всмпо-ависма (2008) | Фото: Накануне.ru

В Законодательное собрание Свердловской области поступил проект федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, этот документ, внесенный в Госдуму ее председателем Вячеславом Володиным и лидерами всех парламентских фракций как ответная мера на санкции США в отношении юридических и физических лиц, предусматривает ряд встречных мер со стороны России.

"Федеральные законодатели ясно дали понять, что ответные санкции должны быть жесткими, но не затрагивать интересов наших граждан и бизнеса, не иметь негативного влияния на российскую экономику и отечественных производителей", - цитирует слова спикера регионального парламента Людмилы Бабушкиной пресс-служба заксобрания.

Бабушкина, в частности, обратила особое внимание на намерение не запрещать поставки титана в США, которое озвучил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Производственные мощности "ВСМПО-Ависма", которое обеспечивает до 40% потребностей Boeing в титане, находятся в Свердловской области, в Верхней Салде. Это перспективное предприятие, один из флагманов региональной промышленности. Уверена, взаимовыгодные экономические связи должны сохраняться и укрепляться. В Свердловской области есть пример такого добропорядочного сотрудничества предприятий из наших стран: в особой экономической зоне "Титановая долина" действует совместное российско-американское предприятие Ural Boeing", - подчеркнула председатель ЗакСО.

Однако вопрос, будут ли свердловские законодатели предлагать конкретные поправки к законопроекту (например, по "ВСМПО-Ависма"), уже неактуален.

Депутаты "рассмотрят проект закона и дадут отзыв на законопроект в установленные сроки". Учитывая, что законопроект о контрсанкциях Госдума рассмотрит в первом чтении 15 мая, а ближайшее заседание областного парламента, на котором народные избранники могут официально оформить свои пожелания федеральным коллегам, запланировано на 22 мая, региональному парламенту со своими "отзывами на законопроект" можно вообще не торопиться. Они просто физически не успеют их оформить.

законодательное собрание свердловской области заксо екатеринбург(2016)|Фото: ystav.com

Другие новости по темам: Контрсанкции, проект закона, Госдума, Заксобрание, Людмила Бабушкина
20.04.2018 14:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:18 Екб


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Свердловские законодатели изучат федеральный закон о контрсанкциях, но "титановые" поправки не внесут
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