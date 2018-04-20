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Немцы не хотят участвовать в санкциях и не решаются бомбить Сирию Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами.
19.04.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!" Ну какой дурак поедет?! Проект был презентован накануне в Россотрудничестве. Название инициативы – "Highly Likely Welcome Back, или пора домой!" – не только прямо говорит о том, на кого она рассчитана, но и как бы показывает, какие у нас тонкие "тролли" есть в госструктуре, ведь словами "highly likely" пользовались британские власти при разбирательствах в деле отравления Сергей Скрипаля.
18.04.2018
от издателя  |  комментариев: 7


Юрий Апухтин. Узник киевского режима. Часть III Арестовали меня второй раз в конце декабря 2014 года, как раз под Новый год. Предновогодняя суета не помешала прокурорам проводить следственные действия со мной практически каждый день. Очень спешили, в январе заканчивался срок следствия и им хотелось как можно быстрее передать дело в суд и с гордостью отчитаться об успешной работе по разоблачению "главного террориста Харькова".
20.04.2018
политика ;
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Новости
20.04.2018 13:43 Мск (15:43 Екб)
общество | В России
Песков обвинил США в намеренном создании трудностей с визами для пилотов
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам.
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В Кремле считают, что Вашингтон специально чинит препятствия для сотрудников "Аэрофлота". Объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет, отметил Песков.

"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее МИД РФ сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.

Напомним, в марте американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву.

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20.04.2018 13:43 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:43 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.04.2018 00:19 Мск
МИД РФ: Россия и США могут остаться без регулярного авиасообщения

Ранее 06.03.2018 03:24 Мск
Американская авиакомпания Delta прекратила полеты в Москву








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Песков обвинил США в намеренном создании трудностей с визами для пилотов
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