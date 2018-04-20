Песков обвинил США в намеренном создании трудностей с визами для пилотов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с выдачей американских виз российским пилотам.

В Кремле считают, что Вашингтон специально чинит препятствия для сотрудников "Аэрофлота". Объективных причин для затруднений с визовой деятельностью у американцев нет, отметил Песков.

"Очевидно, что это, скажем так, преднамеренное создание трудностей, которое целиком и полностью лежит на совести наших американских коллег", - цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Ранее МИД РФ сообщил, что из-за визовой блокады Россия и США могут лишиться авиационного сообщения. Там отметили, что в настоящее время срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85.

Напомним, в марте американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву.