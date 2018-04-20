70% солдат ВСУ не хотят служить, - разведка ДНР

Разведка ДНР получила данные анонимного анкетирования украинских военнослужащих об их планах относительно дальнейшей службы, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Согласно результатам проведенного в марте анонимного анкетирования боевиков ВСУ, которые стали нам известны, более 70% военнослужащих категории "солдат-сержант" планируют уволиться из ВСУ сразу после получения права на льготы, положенные участникам так называемой "АТО", - сказал он.

По его словам, разведка ДНР имеет информацию о провальной вступительной кампании военных вузов.

"До конца марта планировалось подобрать 586 кандидатов для поступления. Однако эти планы на настоящее время выполнены только на 22% - всего 130 военнослужащих согласились с предложением повысить уровень своего военного образования", - отметил Басурин.

По состоянию на начало апреля, всего с начала года из ВСУ дезертировали 1 тыс. 521 человек. Из низ 815 были задержаны.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что военнослужащие ВСУ совершают в среднем от 2 до 3 самоубийств в неделю.