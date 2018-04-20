В Подмосковье скончался мужчина, не дождавшись врачей больницы Люберецкого района

В Подмосковье скончался мужчина вследствие ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данным следствия, 20 февраля житель Дзержинска Люберецкого района почувствовал резкие боли в груди, о чем сообщил своей супруге. Женщина незамедлительно позвонила в "скорую помощь", однако ей пришлось ждать врачей не менее 1,5 часов из-за отсутствия свободных экипажей. Супруга приняла решение самостоятельно отвезти мужчину в приемное отделение Дзержинской городской больницы.

"Однако и там все медицинские работники оказались заняты. Спустя час к супругам подошел врач и пригласил в кабинет для проведения ЭКГ. Результаты обследования установили у мужчины предынфарктное состояние. По пути в реанимационное отделение мужчина скончался", - говорится в сообщении.

К настоящему времени супруга погибшего признана потерпевшей и допрошена в данном качестве. В рамках расследования из больницы изъята вся необходимая медицинская документация, в том числе медицинская карта погибшего.

Следователи намерены оценить действия медицинского персонала Дзержинской городской больницы и "скорой помощи".