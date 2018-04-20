В Магнитогорске школьники подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств

В Магнитогорске трое школьников в возрасте 16-17 лет подозреваются в незаконном сбыте психотропных веществ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В апреле в учебном заведении города был задержан один из подозреваемых, у которого при себе находились наркотические средства. Позже были задержаны двое его знакомых.

По версии следствия, подозреваемые размещали расфасованные наркотические средства на территории Ленинского и Правобережного районов Магнитогорска для последующего сбыта. Всего у них было изъято более 9 гр. синтетического наркотического средства.