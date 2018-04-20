Дмитрий Кобылкин в 2017 году увеличил доходы до 23,6 млн

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин в 2017 г. заработал 23,6 млн руб. Обнародована декларация главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

По итогам 2016 г. Кобылкин отчитался о доходе в 18,7 млн руб. Как и год назад, объектов движимого и недвижимого имущества в России и за рубежом у губернатора автономного округа нет.

В фактическом пользовании главы региона имеется трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 "квадрата" и имущество, принадлежащее супруге и детям.

Доход супруги составил 185,2 тыс. руб. В собственности на территории РФ она имеет квартиру площадью 51,1 кв. м, земельный участок для садоводства и огородничества 1 936 кв. м. Недвижимости за пределами РФ нет. Владеет легковым автомобилем "Лэнд Ровер" .

Несовершеннолетняя дочь главы региона дохода в 2017 г. не получала. Наряду с совершеннолетними детьми (сестрой и братом), ребёнок владеет частью ранее имеющихся объектов недвижимости в населённых пунктах РФ; 1/3 доли земельных участков площадью 1 931 и 3 313 кв. м, а также 1/3 доли жилого дома на 474,6 кв. м, жилого дома площадью 140,3 кв. м, жилого дома 277,9 кв. м. Транспортных средств и зарубежной недвижимости нет.