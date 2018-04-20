Футбольная ассоциация Англии решила поддержать бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России этим летом.

Как пишет Р-Спорт со ссылкой на английское издание Daily Mail, изначально планировалось, что все матчи сборной Англии на мировом первенстве в России посетят представители совета FA, однако в ассоциации решили проявить солидарность с руководством страны, в связи с чем в Россию поедет только основной персонал сборной. Председатель FA Грег Кларк сказал на совещании организации, что исключениями станут исполнительный директор ассоциации Мартин Гленн, который будет находиться в России на протяжении всего времени пребывания сборной Англии на турнире, и он сам.

Минимальное количество представителей английской стороны будет на первых двух матчах команды в группе – со сборными Туниса (18 июня в Волгограде) и Панамы (24 июня в Нижнем Новгороде). На заключительный матч группового этапа с командой Бельгии, который пройдет 28 июня в Калининграде, прибудет еще несколько представителей сборной Англии.

Напомним, первыми о бойкоте чемпионата заговорили в Великобритании. Чуть позже подобные заявления стали звучать из Исландии. Также к бойкоту ЧМ-2018 в России призывали на Украине, которая не смогла пробиться на турнир.

В Российском футбольном союзе, комментируя ситуацию, заявили, что "разговоры Запада о бойкоте мундиаля - настоящая истерия".