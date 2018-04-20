В Прикамье разработают план мероприятий для развития взаимодействия науки и промышленности

В четверг на IV Пермском инженерно-промышленном форуме состоялось заседание попечительского совета Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

В приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников отметил актуальность интеграции науки в процессы производства.

"У вашего центра есть уникальный опыт в этом направлении. Это разработки горного института и интеграции высокотехнологичных решений в деятельность крупных промышленных предприятий. Те наработки и компетенции, которые есть сегодня у ПФИЦ, необходимо активнее интегрировать в наше производство, в работу компаний", — обозначил направление обсуждения глава Прикамья.

На заседании рассмотрели доклад директора ПФИЦ УрО РАН, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора Александра Баряха, посвященный взаимодействию ПФИЦ с ВУЗами страны.

В своем комментарии к докладу генеральный директор "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" Алексей Андреев обозначил позицию предприятия. По его словам, запрос на научных сотрудников у промышленников есть, но часто они не представляют, куда нужно направлять запрос на подобные кадры.

Для развития взаимодействия науки и промышленности было предложено проводить мероприятия аналогичные выставкам продукции пермских предприятий для кооперации с крупнейшими промышленниками. Опыт региона показывает, что это обеспечивает пермские компании новыми заказами, а предприятия — передовыми разработками.

"По взаимодействию с потенциальными заказчиками высокую эффективность показали выставки продукции, которые мы провели, например, для ПАО "Газпром" и ПАО "Лукойл". Они давно знают наши предприятия, но находят новые решения для своих потребностей.Такую же серию мероприятий нужно провести для презентации возможностей научного сообщества, собирать весь бизнес и проводить отраслевую конференцию", — подчеркнул губернатор.

Также на заседании попечительского совета директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Александр Барях представил проект агроинновационного центра "Лобаново". По его словам, создание центра позволит дать мощный толчок развитию в Прикамье агропромышленного кластера.

"Создание постоянно действующей агротехнологической площадки на базе существующей у нас инфраструктуры позволит не только развить имеющиеся компетенции и собственные производства, но и в дальнейшем распространить наш опыт в другие регионы", — подчеркнул ученый.

По итогам рассмотрения вопроса было принято решение приступить к реализации представленного проекта. Следующим шагом станет детальное описание инвестиций в проект. Представители ПФИЦ УрО РАН готовы инвестировать в проект порядка 30 млн руб. остальные средства предполагается привлечь со стороны бизнеса.

В завершении заседания заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев отметил, что организация чувствует заинтересованность краевых властей в развитии науки в регионе.

"Крупнейший научный центр в стране имеет такую поддержку со стороны краевых властей – это важно для нас, это залог успеха развития не только науки, но и в целом региона. Понимание этого со стороны губернатора дорогого стоит".

Отметим, 11 апреля губернатор Пермского края Максим Решетников подписал новое пятилетнее соглашение о проведении совместных региональных конкурсов по проектам фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных мероприятий с Российском фондом фундаментальных исследований.