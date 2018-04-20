Депутат Львовского горсовета поздравила с днем рождения Гитлера

Депутат Львовского городского совета от партии "Свобода" Марьяна Батюк поздравила на своей странице в Facebook с днем рождения лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Батюк назвала главного нацистского преступника "великом мужчиной" и привела две цитаты из его книги "Моя борьба".

Примерно через час Батюк удалила запись, но издание zaxid.net успело сделать скан.

Отметим, что ВО "Свобода" была основана в 1991 году под названием Социал-национальная партия Украины.

Как сообщало Накануне.RU, год назад, в день освобождения Львова от немецко-фашистской оккупации, власти города вывесили траурные ленты.