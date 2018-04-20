На Ямале вахтовики Русского месторождения пожаловались в прокуратуру на долги по зарплате

Прокуратура проводит проверку по факту голодовки, которую начал сотрудник компании "Спецбурстрой", работающий на Русском месторождении. Протест вспыхнул из-за долгов по зарплате перед 27 рабочими, передает корреспондент Накануне.RU.

19 апреля работники прокуратуры, районных отделов МВД и СКР вылетели на место. В компании "Спецбурстрой", зарегистрированной в Татарстане и имеющей обособленное подразделение в Новом Уренгое, работают 50 человек. 27-ми из них должны зарплату с декабря 2017 г. Сумма уточняется. Один из них в знак протеста уже трое суток голодает. По словам работников, оформлены с ними отношения не были.

12 сотрудников написали коллективное заявление в прокуратуру района. Следователи смогли убедить вахтовика прекратить голодовку. Прокурору Нового Уренгоя поручено проверить ямальское подразделение компании. Прокурору Татарстана ушло письмо с информацией о "зарплатном" долге, чтобы тот организовал проверку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.