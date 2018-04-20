В Югре прошла проверка пожарных и энергетиков на готовность к авариям

В Мегионе прошла совместная противоаварийная и противопожарная тренировка персонала "ЮТЭК - Региональные сети" - "Городские электрические сети" - "Городские электрические сети" и пожарно-спасательного гарнизона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергетической компании.

Тренировка прошла в поселке Высокий, на базе подстанции 35/10 "ЛПХ". От этой подстанции запитаны все строения поселка и порядка 7 тыс. жителей поселка. По легенде учения на пульт диспетчера поступило сообщение о частичном отсутствии напряжения на котельной "Центральная", в школе №7, а также в жилых домах по улицам Советская, Мира и Комсомольская. Прибывшая на подстанцию ремонтно-восстановительная бригада обнаружила возгорание масла на одном из трансформаторов и немедленно обесточила объект. Тем временем приехали пожарные, получили допуск к работе от энергетиков и потушили возгорание. Далее электромонтеры приступили к осмотру повреждений оборудования трансформатора, провели очистку от копоти и спустя 1 час 50 минут с момента поступления сообщения диспетчеру подстанция вновь включилась в рабочий режим. Тренировка завершилась.

"Важно уметь собраться в нужный момент. Слышать коллег, видеть, реагировать быстро и без суеты. Существует строгий порядок действий всех участников тренировки, который мы отрабатываем раз за разом, до полного автоматизма – ведение переговоров, заземление автомобиля пожарного расчета, оформление документов. Засекаем время, затраченное на каждое действие. Снимаем все на видеокамеру. Потом анализируем, разбираем допущенные ошибки, протоколируем и все участники получают оценки" - рассказал руководитель тренировки и главный инженер "ГЭС" Андрей Ерохин.

Отметим, что за 2017 год на сервисных предприятиях 11 муниципальных образований округа – в Мегионе, Урае, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Лангепасе,Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Нижневартовском районах - энергетики провели в общей сложности 259 противоаварийных тренировок персонала.